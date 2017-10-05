'Cumhurbaşkanımızın İran seyahati son derece önemlidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretine ilişkin, "Sadece Kuzey Irak'taki gelişmelere karşı değil, bölgedeki diğer gelişmeler çerçevesinde de Türkiye ve İran'ın müşterek noktalarda buluşması, bölge barışının sağlanması ve bölgedeki sorunların çözülmesi bakımından fevkalade değerlidir, önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Palas'ta Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Koçkarov ve Turizm Kalkınması Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdulhakimov'un da yer aldığı Özbekistan heyeti ile görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretinin ayrıntılarının sorulması üzerine Kurtulmuş, hem zamanlaması ve hem de içeriği itibarıyla önemli bir ziyaret yapıldığını dile getirdi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesinin ve heyetler arası görüşmenin son derece olumlu geçtiğini söyledi.

Kuzey Irak'taki gayrimeşru referanduma karşı İran ve Türkiye'nin ortak bir tavır takınmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Sadece Kuzey Irak'taki gelişmelere karşı değil, bölgedeki diğer gelişmeler çerçevesinde de Türkiye ve İran'ın müşterek noktalarda buluşması, bölge barışının sağlanması ve bölgedeki sorunların çözülmesi bakımından fevkalade değerlidir, önemlidir. Dolayısıyla bu açıdan toplantı son derece yapıcı ve önemli bir toplantı oldu." diye konuştu.

Bölgede uzun süredir mezhep ve etnik köken temelinde devam eden çatışmalar, ayrışmalar ve parçalanmaların olduğu siyasal bir süreç yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, İslam dünyasının iki büyük akımını temsil eden Türkiye ve İran'ın bölgede daha fazla birleşme, sorunları çözme iradesini ortaya koymasının bölge barışına katkı vereceğini vurguladı.

İran gezisinin önemli bir mutabakat oluşturduğu ve bakış açılarını yakınlaştırdığını söyleyen Kurtulmuş, ekonomide, enerjide, ticarette, kültür ve turizmde, gümrük kapılarının daha işlevsel kullanılması konularında heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

"Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olmasını ümit ediyoruz"

Türkiye'ye gelen Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan'ın Bakanlık ile ortak bir çalışmasının olup olmayacağı sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Türkçesiyle Emir Han, İngilizce yazılışıyla Aamir Khan diye telaffuz ediyorlar. Emir Han'ın Türkiye'ye gelmiş olması son derece güzel, sevindirici bir gelişme. Çok meşhur. Ben de bizim çocuklardan bu kadar meşhur, bilinen biri olduğunu çok daha yakından öğrenmiş oldum. Dolayısıyla bizim Bakanlığımızın misafiri olarak buradadır. Türkiye'de birtakım temaslarda bulunacak. Biz önümüzdeki dönemde Emir Han'ı Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden birisi olarak değerlendirmeyi ümit ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız yoğunlaşacak.

Türkiye maalesef uzunca bir süredir özellikle Batı dünyasındaki bazı çevreler tarafından kasıtlı bir olumsuz propagandanın etkisi altında. Algı operasyonunun etkisi altında bırakılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde tanıtılmasına ihtiyaç var. Emir Han'ın bu anlamda Türkiye'nin tanıtılmasına büyük katkıları olacak. Eğer programı müsait olursa yarın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilecek. Kendisini burada ağırlayacağız. İnşallah güzel hatıralarla buradan uğurlayacağız."

Kurtulmuş'un Özbekistan heyetiyle görüşmesi, açıklamalarının ardından basına kapalı gerçekleşti.