AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir ümitle, yeni bir başlangıçla Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz." dedi.

Yıldırım, "Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi kurumuna, AK Parti'ye, milletin tasvibiyle bugün dönüyor." diye konuştu.

AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'yle 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak döndü. Başbakan Binali Yıldırım, katılım töreninde konuşma yaptı.