'Cumhurbaşkanımız dön demeseydi orada ölecektim ve ayrılmayacaktım'

Hollanda'da skandal bir muameleye tabi kalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, halk oylaması çalışmaları için geldiği New York'ta coşkuyla karşılandı. Çok sayıda vatandaş soğuk havaya aldırmadan Bakan Sayan Kaya'yı karşılamaya gitti.

Kaya, Hollanda'nın Rotterdam kentine sadece 16 Nisan'ı ve anayasa değişikliğinin neler getireceğini konuşmak üzere gittiklerini ancak konsolosluğa dahi alınmadıklarını hatırlattı.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Hollanda'da Rotterdam'da vatandaşlarımızla sizin gibi böyle sadece 16 Nisan'ı konuşmak ve Anayasa değişikliğinin neler getireceğini konuşmak üzere gittik. Ama konsolosluk topraklarına dahi alınmadık. Bizim kendi vatan topraklarımız sayılan konsolosluğun 30 metre ilerisinden bizi almadılar. Gerçekten çok ırkçı, faşist bir anlayışla bizi vatandaşlarımızın bulunduğu yere de geçirmediler. Tam 7 saat boyunca biz orada Rotterdam'da bir aracın yanında bekledik, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Eğer ki bana Ankara'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'Artık dönebilirsin' denmeseydi ben orada ölecektim ama oradan ayrılmayacaktım. Bundan emin olabilirsiniz. Bazen devlet, millet her şeyin önüne geçiyor."

Avrupa'da birçok ülkede Türkiye'nin seminer ve konferanslarının iptal edildiğine dikkati çeken Bakan Kaya, buna en güzel cevabı milletin vereceğini söyledi.

"Bütün bunlar Türkiye daha fazla güçlenmesin diye"

Fatma Betül Sayan Kaya, "Hollanda'nın bu ırkçı tutumuna karşı en güzel cevabı ben milletimizin 16 Nisan'da vereceğinden eminim. Ülkemizin güçlenmesini istemeyenler ülkenin bu anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde çıkmamızı istemiyorlar.

Bütün bunları Türkiye'nin daha güçlü yarınlara gidememesi için yapıyorlar.İnşallah biz anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde 'evet' diyerek 2023 Türkiye'sini sizlerle birlikte kuracağız. Bugüne kadar milletimize güvendik, bundan sonra da milletimize güveneceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla daha güçlü bir şekilde yürüyecek. 17 Nisan sabahının çok güzel bir gün olacağına inancım tam."

Kaya, 15 Temmuz ruhuyla gece gündüz demeden 16 Nisan'a kadar çalışacaklarını dile getirerek, ABD'deki Türk vatandaşlarına sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. TRT Haber