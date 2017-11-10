'Cumhurbaşkanımız, Afrin'e gerektiğinde müdahale olabileceğini söyledi'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki operasyonlardan bahsederken Afrin'i de anması üzerine Ünal, “Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği bizim Afrin'le, İdlib'le aynı şekilde El bab’la Cerablus'la bütün sınır bölgesi ile ilgili Türkiye değişik şekillerde gereğini yapıyor. Önümüzdeki süreçte bu sadece bir askeri müdahale değil, gerektiğinde bir askeri müdahaleye de dönüşecek bir çalışmayı söylüyor Cumhurbaşkanımız.” açıklamasında bulundu.

Ulu önder Atatürk'ün vefatının 79. yılında anma programlarının önemine değinen Ünal, "Bu günü bir yas günü olarak değil hatırlama, bilinç tazeleme, yadetme günü olarak görüyoruz." dedi.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Birileri sanki AK Parti Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bir pozisyon değişikliği içerisindeymiş gibi bir algı oluşturmak istiyor. Bizim duruşumuz bellidir. Bizim Cumhuriyetle Mustafa Kemal Atatürk'le bir sorunumuz olmadığını herkes bilir. Bizim kendisini Cumhuriyetin sahibi zannedenlerle sorunumuz var. Bizim Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var."

Kaynak: TRTHABER