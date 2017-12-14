Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın TRT Haber'de 'Özel Röportaj' konuğu

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi zaten uluslararası hukuka aykırı olmasından dolayı kınandı.

Avrupa ülkeleri, Latin Amerika, Asya ülkeleri bu kararı reddetti. Şu an ABD'nin bu kararına destek veren bir ülke yok.

Burada ABD'nin bir yanlızlaşma süreci var. Bunu küresel ölçekte tahlil etmeleri gerekiyor.

Bize bununla ilgili haberler gelir gelmez görüşmelere başladık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız telefon görüşmeleri yaptı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması çağrısını yaptı.

Filistin'in hak ettiği bir zirve gerçekleştirdik

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı çok başarılı bir organizasyon. Katılım içerik ve sonuçlar anlamında bize yakışır bir zirve oldu. Filistin'in hakkettiği bir zirve oldu. Cumhurbaşkanımız olmasaydı böyle bir zirve toplanmaz dünyaya böyle bir mesaj verilmezdi.

Burada aslında 5 tane önemli netice var. Birincisi Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanınması, bu sadece ABD'nin kararına misilleme olarak görülmemeli birçok ülke biz de dahil zaten Doğu Kudüs'ü zaten Filistin'in başkenti olarak tanır gibi muamele ettik şu ana kadar. Bizim oradaki Başkonsolosluğumuz Ramallah'ta değil Kudüs'te. Bunun resmiyet kazanması önemli gelecekte kurulacak Filistin devletinin hem sınırlarını belirlemek açısında Kudüs bağlamında hemde ona güçlü destek olmak anlamında önem taşıyor.

Güvenlik Konseyi'nde veto edilen karar Genel Kurul'dan geçebiliyor

İkinci önemli konu şimdi dün diğer başlıklar öne çıktı ama başlatılan başka bir süreç var Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde bir toplantı yapılacak ve ABD'nin bu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair bir karar getirilecek Güvenlik Konseyi'ne. Şimdi tabi daimi ve daimi olmayan üyelerle birlikte 15 üye var herkesin tahmini beklentisi 14'e 1 bu reddedilecek. Yani ABD'nin vetosundan dolayı Güvenlik Konseyi'nden bu reddedilecek. Ama iş burada kalmayacak bir alternatif var Güvenlik Konseyi'nde bir üyenin dahi daimi üyelerden birinin veto etmesi halinde o konu genel kurula götürülebiliyor. Şimdi ikinici aşamada hemen hızlıca konu Genel Kurula götürülecek ve orada 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. 192 ülkenin 3'te 2 çoğunluğu sağlanırsa o zaman Güvenlik Konseyi'nde veto edilen karar Genel Kurul'dan geçebiliyor.

Filistin Devleti'nin tanınması süreci hızlanacak

Üçüncü önemli neticesi, Filistin Devleti'nin tanınması sürecinin hızlanması olacak. Şu ana kadar yaklaşık 130 ülke tanıdı Filistin'i Devlet olarak, işgal altındaki bir Filistin Devleti'nden bahsediyoruz. Henüz sınırları çizilmemiş henüz işgal altındaki toprakları özgürleşmemiş bir Filistin Devleti var. Herhalde modern siyasi tarihte de bunun karşılığı bir örneği yok. Şimdi o sayı arttıkça 3'te 2 çoğunluğa ulaştıkça 140 küsüre geldiği zaman bu Filistin halkına hem de devlet mekanizmalarına çok ciddi bir destek sağlayacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRTHABER