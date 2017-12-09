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Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın: Bu karar bir kırılma noktasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı kararın Ortadoğu ve Filistin tarihinde bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın: Bu karar bir kırılma noktasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuk olduğu bir televizyon programında, Amerikan yönetiminin Kudüs kararının, Türkiye açısından 'yok hükmünde' olduğunu belirtti.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Sadece Arapların Müslümanların meselesi değil. bu mesele, Kudüs meselesi, orada hristiyanların da bir hafızası var tarihi gelenekleri var, Yahudilerin de var Müslümanların da var ve Kudüs ve civarı yüzlerce yıl, özellikle 638'den sonra bunu artık rahatlıkla ifade edebiliriz.yani Hazreti Ömer zamanında Kudüs'ün fethinden sonra 3 semavi dinin barış içinde yaşadığı bir yer oldu.. Öyle de olması gerekir.Siz bunu şu siyasi gerekçe ile bu dini gerekçe ile kalkıp tek bir dine indirgemeye kalktığınızda tek bir milletin tasarrufuna vermeye kalktığınızda her şeyden önce adalet ilkesini yok etmiş olursunuz ve bu başka gerilimlere yol açar."

'İsrail'in istediği sarmaltam da bu'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail polisinin işgal ettiği topraklarda, Filistinlilere yaptığı müdahale neticesinde hayatını kaybedenlere değinerek, provokasyona dikkat çekti.

Kalın, "Tam da istedikleri sarmal bu. Dünyaya gene bunu bakın Filistin, Arap İslam şiddeti diye lanse etmeye çalışacaklar ve burası üzerinden işte biz radikal şiddet yanlısı dinci gruplara karşı mücadele eden medeni rasyonal makul insanlarız ya da çevreleriz algısını biraz daha derinleştirmeye çalışacaklar." dedi. 

Kaynak: TRTHABER 
 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın
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