Cumhurbaşkanılğı avukatı Aydın'dan değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın, "Verilen kararı milletin adalet beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir karar olarak değerlendiriyorum." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasının tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın, duruşma salonunun önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Sanıkların büyük bir kısmının "Anayasayı ihlal" suçundan yargılandığını belirten Aydın, mahkeme heyetinin, anayasayı ihlal suçunun, aynı zamanda hükümete ve meclise karşı işlenen suçu da kapsadığı sonucuna vararak sanıklara tek bir maddeden ceza verdiğini dile getirdi.

Aydın, "Anayasa'yı ihlalden yargılanan 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların bir kısmı hakkında da duruşmadaki olumlu davranışlarını dikkate alarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Bu dosyanın özelliği esasında anayasayı ihlal suçu değil. Özellik veren, Cumhurbaşkanına suikast suçu. Bu suçtan yargılananların bir kısmı hakkında beraat, çoğunluğu hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunların da bir kısmı duruşmadakı olumlu halleri nedeniyle cezaları müebbete çevrildi." dedi.

Suikast girişiminde iki polisin şehit olduğunu anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Polislerin şehit edilmesi suçlamasıyla ilgili sanıkların bir kısmı hakkında ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir kısmı örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanıyordu. Bu iki suçun aynı zamanda anayasayı ihlal suçu içinde eridiği düşünülerek örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan ayrıca hüküm konulmasına gerek görülmedi. Aynı şey silahlı tehdit suçunda da geçerli oldu. Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'ya 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 3'er yıl hapis cezası verildi. Yine bu dosyada yaralı polislere yönelik eylem ve yağma suçundan da bazı sanıklara hüküm verildi."

Kararı dosya kapsamına uygun verilmiş, doğru bir karar olarak değerlendirdiğini kaydeden Aydın, "Bir kısım sanıklarla ilgili verilen bazı suçlara karşı beraat kararlarını, gerekçeli kararı gördükten sonra istinafa başvurmayı değerlendirebiliriz. Şu aşamada bu konuda net bir şey söylemek istemiyorum. Verilen kararı milletin adalet beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir karar olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.