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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan &quot;15 Temmuz&quot; mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan Türk milletine şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle andı ve gazilere uzun ömür diledi.


 

Oktay, "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.


 

Kaynak: AA

Etiketler: fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, 15 temmuz
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