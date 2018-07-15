Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan Türk milletine şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle andı ve gazilere uzun ömür diledi.

1. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan aziz Milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. #unutmayacağız — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 14 Temmuz 2018

Oktay, "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

2. Malazgirt, Sakarya, Kut’ül Amare ve 15 Temmuz’da olduğu gibi Milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır. #unutmayacağız #15TemmuzDestanı — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 14 Temmuz 2018

Kaynak: AA