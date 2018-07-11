Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Srebrenitsa için bugün ve gelecekte de ses olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Srebrenitsa Soykırımının 23. yılı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

"Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey dostlarımızın sessizliği olacaktır" diyen Aliya İzzetbegoviç ve tarih biliyor ki ilk gün de #Srebrenitsa için ses olduk, bugün ve gelecekte de ses olacağız. Srebrenitsa Katliamında şehit olan Bosna'lı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 11 Temmuz 2018

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey dostlarımızın sessizliği olacaktır." sözünü hatırlatan Oktay, "Aliya İzzetbegoviç ve tarih biliyor ki ilk gün de Srebrenitsa için ses olduk, bugün ve gelecekte de ses olacağız. Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini paylaştı.

Kaynak: AA