Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanan Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Oktay, KKTC’nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılacak. Oktay, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek.

Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.

Kaynak: AA