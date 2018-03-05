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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yeşilay Haftası" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yeşilay Haftası" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan &quot;Yeşilay Haftası&quot; mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyorum. Yeşilay’a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından Yeşilay Haftası'yla ilgili paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir.

Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından @1920Yesilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle; alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor.

Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyorum. Yeşilay’a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yeşilay haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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