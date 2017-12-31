Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2018’in; ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun ve refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmayı diliyorum” dedi.

2017 yılında 51 ile 64 ziyaret gerçekleştirerek her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da çok sayıda programa katılarak, hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü, hem de mesajlarını yurt içi ve yurt dışına iletme imkânı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye’yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydetti.

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