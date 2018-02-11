Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, şehit babasına taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekili Ahmet Aydın'ın ziyaret ettiği şehit babası İmam Sarıaslan ile telefonda görüşen Erdoğan, "Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Akif ne diyor, 'ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.' Enes'imiz de bizim aynen ağabeyi gibi Peygamber Efendimizin ağuşuna gidiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bugün elhamdülillah bin 280'e doğru çıktı, daha da olacak inşallah. İnşallah bu savaştan Allah'ın izni ile galip olarak onların sayesinde çıkacağız inşallah. Biz duacıyız, sizlerde bize dua edin" dedi.

Şehit babası İmam Sarıaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz de size duacıyız, sizin sayenizde olacak bu iş, bu hükümetin sayesinde olacak. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA