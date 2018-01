Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Savaşı durdurun' bildirisine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını savunan bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar bildiri imzalamış, milletvekillerine göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde o bildiri de vardı. Erdoğan, "Ülkemize saldırırlarken neredeydiniz?" diye sordu.

"İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyondan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış. Neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş. Türkiye'nin sınırlarının korunmasının yolu YPG ile sulh içinde yaşanmasından geçiyormuş. Yememiş içmemişler bunun gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde on binlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı? Terör örgütü bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Siz hala kalkacaksınız yok biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz."

"Askerimiz, polisimiz şehit edilirken niye üç maymunu oynadınız hainler?"

Erdoğan, "Barış kanla tesis edilmez" diyerek, imza atanlara "Hainler" diye seslendi.

"Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barış seversiniz niçin terör örgütü askerlerimizi, polislerimizi şehit ederken niye üç maymunu oynadınız hainler? Aybüke Hoca şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmen şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle biliniz."

"Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı, teröristlerin elinde olan bir askerin eşini aradığını da anlattı. O konuşma üzerinden bidiri eleştirisine devam etti.

"Bakınız, dün akşam şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana, 'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit, ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler' dedi. 'Biz her türlü adımı atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var, görüşmelerimizi yapıyoruz' dedim. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler, siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar doçent olsan, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız. Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin."

"İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların hayal kırıklığına uğraması normal"

Erdoğan, bazı çevrelerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı devam etmesinden rahatsız olduğunu da vurguladı.

"Ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf ediyoruz. Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihinin en büyük zaiyatlarını verdikçe bakıyorsunuz birileri rahatsız oluyor. Türkiye'nin başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması hem ülkemiz içinde hem de yurtdışında kimi çevreleri rahatsız ediyor. FETÖ'cülerin, bölücü örgüt sempatizanlarının, DEAŞ'lı canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının terörün kökünü kazımasından endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Daha düne kadar 'Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin yaşadığı hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz."

Kaynak: TRT Haber, AA