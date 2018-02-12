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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da düşen yolcu uçağı ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan Putine taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Rusya'da yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telgrafı

Başbakan Yıldırım da Moskova'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak kazası, Putin, moskova uçak, erdoğan
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