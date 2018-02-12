Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Rusya'da yolcu uçağı düştü: 71 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.
Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telgrafı
Başbakan Yıldırım da Moskova'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA