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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da düşen yolcu uçağı ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:29



