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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kudüs oylaması sonrası ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kudüs oylaması sonrası ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan Kudüs oylaması sonrası ilk mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını yok sayan tasarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla kabul edilmesinin ardından sosyal medyadan açıklamada yaptı.

Tasarının ezici çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan şunları aktardı:

"Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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