Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, "Afrin siyasete alet edilmesin" sözlerine, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Musa Özalkan'ın maaşına el konulmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimat verildi. Bunu yapmak kimsenin haddi değil" dedi.

Erdoğan'a Yunanistan'la gerginlik de soruldu. Türk-Yunan botlarının çarpıştığı iddiası ile ilgili olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber