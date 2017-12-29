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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı erdoğan, CHP
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