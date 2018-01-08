Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Birinci İnönü Zaferi'nin, "aziz milletin ve kahraman ordunun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından biri olduğunu" hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Birinci İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921'de iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan bir muharebe.

O tarihe kadar Uşak ve Bursa bölgesinde hazırlıklarını sürdüren Yunanlar, Türk-Batı Cephesi birliklerinin Çerkez Ethem Kuvvetlerinin Tenkili harekatıyla meşgul olmasından da faydalanarak, İnönü-Eskişehir istikametinde taarruza başladı.

6-9 Ocak 1921 tarihleri arasındaki savaşlar, örtme ve emniyet kuvvetleri harekatı şeklinde oldu.

İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921'de başlayıp,Yunan kuvvetlerinin taarruz çıkış hatlarına çekildiği 11 Ocak 1921'e kadar sürdü.

İsmet İnönü komutasında kazanılan 1. İnönü Savaşı, TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısı oldu.

Böylece Türk hükümetinin hem Anadolu’daki otoritesi hem de uluslararası kamuoyundaki itibarı arttı.

Kaynak: AA, TRT Haber