Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim" ifadelerini kullanarak başladığı mesajında, Kabil'de dün meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 96 ölü, 163 yaralı

"Hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Masum sivilleri hedef alan bu alçak ve hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırının liderliğinizde, uluslararası toplumun da desteğiyle istikrar ve refaha ulaşma yönünde önemli adımlar atan Afganistan'ı bu yolundan alıkoyamayacağına inancım tamdır. Türkiye'nin, teröre karşı haklı mücadelesinde Afganistan'ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyor, bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri'nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA