Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a gidiyor. Erdoğan, Kudüs konusunu Papa ile bu kez yüz yüze konuşacak.

Roma'da resmi temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı, İtalyan yatırımcılarla biraraya gelecek. Erdoğan'ın ziyareti sırasında şehirde kuş uçurulmayacak.

Ziyaret, tarihi öneme sahip. Celal Bayar'ın 1959'daki ziyaretinden 59 yıl sonra, Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın ülkesi bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis ikinci kez biraraya gelecek. 2014'te Türkiye'ye gelen Francis, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk misafiriydi. Vatikan'daki görüşmenin öncelikli konusu Kudüs olacak.

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletlerinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme kararından sonra etkin bir telefon diplomasisi yürütmüş, Papa Francis ile de görüşmüştü. Bu ziyaret de o görüşmede kararlaştırıldı.

Erdoğan, Vatikan'da Papa'ya Kudüs tavrı için teşekkürlerini iletecek.

İki lider ayrıca bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadele konularını da ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Vatikan ile sınırlı kalmayacak.

Erdoğan, Roma'da, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek.

Başkent Roma’daki yeşil bölgede hiçbir gösteriye izin yok. Nükleer ve radyolojik tehlikelere karşı eğitilen özel timler de görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile de biraraya gelecek.

Türkiye'ye ilk Papa ziyareti 1967 yılında oldu

Vatikan'a Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

Bayar, Papa 23. Jean ile bir araya gelmiş, ardından 11 Nisan 1960'da diplomatik ilişkiler kurulmuştu. Karşılıklı olarak büyükelçilikler açılması kararlaştırılmış, 1962'de de Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği faaliyete başlamıştı.

Türkiye'ye ilk Papa ziyareti ise 1967 yılında 6. Paul tarafından gerçekleştirilmişti. Daha sonra, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, 2006 yılında 16. Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014'te Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Vatikan'ın "devlet yapısı"

Vatikan'da "Papa", devlet başkanı olmakla birlikte, devlet işleri esas itibarıyla Papa'nın yakın çalışma çevresini oluşturan Devlet Sekreterliği tarafından yerine getiriliyor.

Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri/Başbakan ve Genel İşler Sekreteri/Başbakan Yardımcısı ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri/Dışişleri Bakanından oluşuyor.

Bunların dışında dini, sosyal, kültürel ve kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 kongregasyon ve 13 konsey diğer bakanlıkları oluşturuyor.

Vatikan'da "Kardinal"lerden sonra "Piskopos" seviyesinde bir ruhban sınıfı geliyor. Bunların sayısı ise yaklaşık 4 bin.

TRT Haber/AA