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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Ürdün Kralı, cumhurbaşkanı erdoğan
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