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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ve Vatikan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiyeye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.

AA

Etiketler: erdoğan italya, erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan
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