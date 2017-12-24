Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin Büyükelçiliği fiili olarak Kudüs'te

Sudan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Sudan arasında 12 anlaşmaya imza atıldı

Sudan ile Türkiye arasında stratejik konsey anlaşmasının imzalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir adım attık. Türkiye Sudan arasında bir stratejik konsey anlamasının imzalamış olması büyük bir önem arz ediyor. Bakanlarımız kendi aralarında çalışmalarını yaparken her yıl bir ülkede yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çok önemli bir stratejik anlaşma." dedi.

"Sudan bize en güçlü desteği verdi"

"Bu ziyaretimizle birlikte Sudan'daki ilişkilerimizi çok daha güçlü bir noktaya taşımanın gayreti içinde olacağız." diyen Erdoğan şunları aktardı:

"Bölgede istikrarın tesisine en fazla katkı sağlayabileceğine inandığımız bir zamanda Sudan büyük haksızlıklara maruz kaldı. Sudan'ın ulusal diyalog ve birlik çabalarını takdirle takip ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sudan halkı ve yönetimi bize en güçlü desteği verdi. FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. Bu hain yapının gerçek yüzü ifşa olmuştur. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmasına dair adımlarımızı arttık. Bu sayede işbirliğimizi hızlı bir şekilde ilerleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 temmuz darbe girişiminin ardından Sudan halkı ve yönetimi bize en güçlü desteği verdi.https://t.co/2h0l0JXcxF pic.twitter.com/rtnFuT0aqI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2017

"İş adamlarımızı Sudan'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz"

Tarım, enerji, madencilik gibi birçok alanda atılacak müşterek adımlarla her iki ülke de çok güzel şeyler elde edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "80 milyonluk bir Türkiye 39 milyonluk bir Sudan. Ticaret hacmimize baktığımızda bunu 1 milyar dolara çıkarmak, ardından 10 milyar dolara doğru bizim yürümemiz lazım buna uygun adımlar atmamız lazım. Sudanlı iş adamlarıyla yarın yapacağımız iş formunda kendilerine gerekli heyecanı vereceğiz. Sudan'ın sunduğu ekonomik potansiyelin farkındayız. İş adamlarımızı Sudan'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Kudüs provokasyonu

Kudüs'ün tüm insanlığın meselesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'e yönelik attığı adımın, sıkıntıların başında geldiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında 128 ülkenin verdiği destek ve Amerika'nın 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'a kaldığına bakılmasıyla ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir. Bu işin üçüncü etabında da bizler gerek Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak suretiyle, yapılan yanlışların karşısında durmak suretiyle BM'nin bunu yakından ele almasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Papa'nın tavrını takdirle karşıladım"

Papa'nın Kudüs'le ilgili tavrını takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı, "Demek ki Kudüs tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir. Bir diğer önemli konu çekimser kalan ülkeler. Bu ülkeler geçici bir ürkekliği yaşamışlardır. Bu ürkeklikte inanıyorumki lehte gelişecektir. Türkiye'nin büyükelçiliğinin Kudüs'te olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Fiili olarak bu böyledir. İşgal kaktığı zaman gereği yapılacaktır." dedi.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı eserlerinin bulunduğu Suakin şehrine gidecek. Hartum Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı, Türkiye-Sudan İş Forumunda da iki ülkenin iş adamlarına hitap edecek.

Kaynak: TRT Haber