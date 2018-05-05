Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler. İşte görüyorsunuz. Ve bu muhteşem hastane ve hastaneler belediye başkanlığımdan bu yana adeta rüyalarımdı. Ve şimdi Kayseri'ye açıyoruz.

- Kayseri Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü. 4 ana hastane binasıyla fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşan hastanede 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masası bulunuyor. Bunun yanında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 10'u erişkin 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 kemik iliği transplastasyon ünitesi de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı ve 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü.https://t.co/aqNgBNOZUr pic.twitter.com/CW2Ax9BvbU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

- Bu kampüste 3200 araçlık kapalı, bunun yanında 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor. Acil durumda helikopter ile hasteneye getirilebn hastalar doğrudan ameliyathanelere götürülebiliyor.

- Her açıdan kapasiteli olan bu tesis, Kayseri'nin yanı sıra bölgenin de sağlık merkezi olacak. Bu hastane şehrimizi sağlık alanında en üst lige taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hastane, şehrimizi sağlık alanında en üst lige taşıyor.https://t.co/aqNgBNOZUr pic.twitter.com/LxFmEQeVT6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

"Münbiç'i dolaş da gel"

- Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz.

"Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir"

- 15 yıl önce söz verdik. Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz diye. Bunlar eğitim, sağlık, emniyet ve adalet. Kayseri Şehir Hastanesi ile de bu sütunlardan bir tanesinin daha dikildi. Şöyle son 15 yılın muhasebesini yaptığımda en başarılı olduğumuz alanlardan birinin sağlık olduğunu görüyorum.

- Bu kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına fırsat vermeyiniz. Bunun için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 15 yılda en başarılı olduğumuz alanlardan birinin sağlık olduğunu görüyorum.https://t.co/aqNgBNOZUr pic.twitter.com/Foy29i1IDO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

- 2007'de Bismillah diyerek ilk adımını attığımız, 16 Nisan'da bir üst aşamaya taşıdığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 24 Haziran'da tüm kurum ve unsurlarıyla devreye alıyoruz. Daha şimdiden birileri bu hakkınızı elinizden almaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal.

- Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir.

"Ülkenin eski sistemle, eski düzenle kaybedecek tek bir anı yok"

- Uyduruyorlar, ne diyorlar, 'Oyu biz Cumhurbaşkanımıza vereceğiz ama parlamentoda oyu Cumhur İttifakı'na vermeyeceğiz.' Bu fitnecilere, fesat üretenlere 24 Haziran'da gereken cevabı vermeye var mıyız?"

- Cumhurbaşkanlığında da parlamentoda da bizim oylarımız Cumhur İttifakı'na gidecektir. Eğer parlamentoda güçlü bir grubumuz olmazsa zayıf kalırız. O zaman hizmeti istediğimiz gibi veremeyiz. Bunlara parlamentoda da aynı şekilde cumhurbaşkanlığı makamında da gereken dersi vereceğiz.

- Ülkenin eski sistemle, eski düzenle kaybedecek tek bir anı yok. Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemek, 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kurmak zorunda. İnşallah 24 Haziran seçimleri de bu yönde bir kırılma anı, bir dönüm noktası olacaktır.

"Esaslı bir ders vermenizi bekliyorum"

- Sizlerden eski Türkiye sevdalılarına sandıkta şöyle esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Onlara bu ülkenin artık engellemelere, sabotajlara, krizlere, vesayetçilerinin hırslarına tahammülünün kalmadığını göstermenizi istiyorum.

"Halkın dediği olur"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışa geçildi. Erdoğan, hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ı sahneye çağırdı. Vatandaşlara dönerek, "Müsaade ederseniz burada pazarlığımızı yapacağız." diyen Erdoğan, pazarlıkta bir sıkıntı olduğunu ve bunu bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Arslan'a en son gelinen rakamı sordu. Arslan da "Sayın Cumhurbaşkanım, en son gelinen rakam bilirkişi raporuyla 93,5 milyon lira, Sağlık Bakanlığı 77 milyon lirada ısrar ediyor." yanıtını verdi.

Vatandaşların "80" dediğini belirten Erdoğan'ın, "Görüyorsun, ben söylemedim. Halkın dediği olur, demokrasi bu, 80." sözleri üzerine Arslan, "Milletimizin ve sizin dediğiniz olur Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA