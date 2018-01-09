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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk Hava Yolları dünyanın en büyük şirketleriyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk Hava Yolları dünyanın en büyük şirketleriyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Hava Yolları dünyanın en büyük havayolları şirketleriyle rekabet ediyor' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk Hava Yolları dünyanın en büyük şirketleriyle yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları yurtdışı temsilcilerini kabulünde konuştu, Türk Hava Yolları'nın büyümesinin devam edeceğini, devlet ve millet olarak Türk Hava Yolları'nın yanında olduklarını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle;

''Uçak filomuzu tek bir firmaya bağlı kalmadan dengeli olarak büyütmeye devam edeceğiz. Artık otobüslerden daha ucuz fiyatlarla Türk Hava Yolları yolcu taşıyor. Artık havayolu halkın yolu haline geldi. Türk Hava Yolları artık dünyanın en büyük havayolu şirketleriyle rekabet ediyor. Dünya markası olmak için önce kendi ülkenizde rüştünüzü ispat etmeniz gerekiyor. Türk Hava Yolları milletimizin gönlüne girmeyi başarmıştır. İnşallah daha iyi olacaktır.

''Türk Hava Yolları havacılık sanayimizde bir okul gibidir''

Erdoğan, ''Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak ve milletimizle beraber yanınızda oldugumuzu bilmenizi istiyorum, THY ülkemizin yüksek teknolojıye bağlı gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır, başarılı bir havacılık sanayimiz varsa bunu Türk Hava Yolları'na borçluyuz yönetici ve personellerimiz Türk Hava Yolları'nda yetişmiş kişilerdir. Türk Hava Yolları havacılık sanayimiz de bir okul gibidir. Biz hayatımızın her döneminde gençlere güvendik, son yıllarda aldığınız uluslararası ödüllerde rüştünüzü ispat etmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Türk Hava Yolları, THY, recep tayyip erdoğan
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