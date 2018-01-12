Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü.
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