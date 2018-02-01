Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"800 terörist etkisiz hale getirildi"

- Afrin'deki operasyonlarda şuana kadar 800 terörist etkisiz hale getirildi.Teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek milyon gencimize ulaşılması önemlidir. Yapılacak daha çok iş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin geleceğine ümitle bakması ancak bu nüfusu bilinçli bir şekilde yetiştirmemizle mümkündür. Eğitim öğretim her işin başıdır. Gençlerimize iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak bir iklimde sunmamız gerekiyor. Biz 15 yıldır hem fiziki altyapımızı güçlendirerek hem de zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun eğitim öğretim yapısı oluşturma gayretindeyiz.

"Terör örgütlerinin zararını bir noktada kesmeyi başardık"

- Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret fedakarlık üretkenlik gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı hale dönüştürüyoruz. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nünde hedefinde de gençlerimiz vardı. Devlet ve millet olarak yaptığımız müdahalalerle ülkemize verdikleri zararı bir noktada kesmeyi başardık.

"Duramayız, hassas olacağız"

- Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinedir. Duramayız, çok hassas olacağız. Sizden ricam kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Kaldığınız yurtlarda sizin birer eğitim kurumunuzdur. Orada size verilen bu hizmetlerden netice alalım. Yolumuzu ve yoldaşlarımızı doğru seçerek yürüteceğimiz mücadeleyle ülkemizde yepyeni bir dönemi açacağız.

"Kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz"

- Gün mücadele günüdür. Şayet imanımız tamsa bu kanarya binbir başlı kartalı da yedi düveli de hizaya getirir. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların silahların karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütününün çukur eylemlerinde saldırılarında olduğu gibi yüreğinizle bileğinizle mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz. Her platformda davamızı anlatarak ülkemizin haklılığını anlatarak mücadele edeceksiniz.

- Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval değil diyor. Bizim onlara verdiğimiz cevap belli sandıkta görülüyor. Bu defa sandıklar öyle patlamalıki bunlar ne olduklarına ne olacaklarına pişman olsunlar. Öyleyse üniversitelerde bütün genç arkadaşlarımızla diyalog içinde olacağız. Onları saflarımıza çekeceğiz. Ayı şekilde lisede.

"Mehmetçik tarih yazıyor"

- Şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvel üzerine gelmesine rağmen korkmadı zafere ulaştı. Terörle mücadelemizi karşımızdaki ihanet şebekelerinin arkalarında kim olduğuna bakarak değil yüreğimizdeki cesarete bakarak başarıya ulaştırdık. Bugün Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki kahraman Mehmetlerimiz o tepelerde o zor coğrafyada tarih yazıyor. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman böyle destana imza atar. Türkiye'yi küçümseyenlere bizim burada olduğumuzu bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcudur. Orada jandarma kızlarımızda var onlarda mücadelenin içinde.

- Sizlerden asla adaletten ayrılmamanızı istiyorum. Zalimlerin karşısında daima mağdurların safında durmanızı istiyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir şekilde tüm arkadaşlarınızı kardeşlerinizi gözetmenizi istiyorum. Demokrasiden, insan haklarından taviz vermeden kendinize bir gelecek inşa etmenizi istiyorum.

- Sizlerden her fırsatta tekrarlıyorum bugün burada da tekrarlayacağım. Hz Lokman'ın evladına öğütlerini aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de duyrulan öğütleri size hatırlatmak istiyorum.

- Sandıkta bir patlamayı patlatmayı sizden Mart 2019'da istiyorum.

Kaynak: TRT Haber