Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Trump ile görüşmeyle ilgili verilmiş kararım henüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Sudan Meclisi'ne de hitap edeceğim. Türkiye İş Forumu'na da katılacağız. Geniş bir iş adamı katılımı ile ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Çad'a ilk ziyaret." dedi.

BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair Erdoğan, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [ABD’nin Kudüs provokasyonu] Sayın Trump bu konuda bizimle istişare etmiş olsaydı, herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum.https://t.co/v4kKDawpFz pic.twitter.com/m3FFsOlHmD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2017

"Katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETO'cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi darbe teşebbüsünün hemen ardından hem FETÖ'cüleri sınır dışı etti hem de örgüte ait okulları Maarif Vakfımıza devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz. Daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi

KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu, aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu, Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda ABD bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Taşeron İşçi Düzenlemesi KHK’de] Bundan sonra aracı olmayacak, taşeron grupları kimseyi asgari ücretle çalıştıramayacak.⁰https://t.co/lge5dcdalD pic.twitter.com/NfJHNgdq3F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2017

Taşeron düzenlemesi ile bundan sonra aracı olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni KHK'da yayımlanan taşeron düzenlemesi ile ilgili "Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu. Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O başka bir şey bu başka bir şey. Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek