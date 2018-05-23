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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'de gündemi değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında yayınlanacak Cumhurbaşkanı Özel Yayını’nda 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirecek.

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Türkiye, 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

AK Parti’nin milletvekili listeleri nasıl hazırlandı? 24 Mayıs’ta açıklanacak seçim beyannamesinde hangi başlıklar yer alıyor? Seçim çalışmaları kapsamında hangi illerde miting yapacak?

ABD’nin İran kararı ve Kudüs provokasyona karşı başka adımlar atılacak mı? Ve Türkiye'ye karşı ekonomik saldırılar...

24 Haziran seçimlerini ve gündemin sıcak başlıklarını Pelin Çift ve Fatih Er soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevaplayacak.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını saat 23.00’te TRT ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber

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