Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Teröristlerin hepsini temizleyinceye dek mücadele devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik mesajyarı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Biz 80 milyon tek milletiz bizi bölemeyecek ve parçalayamacaklar. Çünkü biz birbirimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz.

- Vatanımızı parçalamak isteyenler şimdi bedelini ödüyorlar mı ödüyorlar. Şuanda askerimiz, polisimiz F-16 olup, helikopter, tank olup bunları inlerine kadar kovalayıp hesabını soruyor mu? Tek terörist kalıncaya dek değil, hepsini temizleyince dek mücadele devam edecek.

- Tek devlet, paralel devletmiş şu devletmiş asla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Öyleyse ne yapacağız bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.

- 2019 gerek mahali idareler seçimi mart, kasım hükümet sistemi ile ilgili milletvekili seçimi yapacağız. Yoğun bir çalışmaya hazır mıyız? Öyleyse kapı kapı dolaşacağız. Ben hepinize tekrar, gerek şahsım, gerek bakan, milletvekili arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: TRT Haber