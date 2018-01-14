Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz

AK Parti Tokat İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütlerine destek veren ABD'yi ve Batı'yı eleştirerek, "ABD isimler değiştiriyor. SDG diyor. Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle ABD bizi mi aldatacaksın? Açık ve net söylüyorum tüm Batı'ya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist Gabar'da da, Kandil'de de teröristtir. Çıkarları adına bu katil sürülerini ayırabiliyorlar." dedi.

"En ufak taciz atılması gereken adımların işaret fişeğidir"

"Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizi izlesinler. Şuanda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir." diyen Erdoğan şunları aktardı:

"Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettikleri yapıları çeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabilir ancak bizim için terörist her yerde terörist, katil heryerde katildir. Türkiye bu şer şebekelerinin hepsini gömecek güce sahiptir."

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz.https://t.co/wMRsCqyrrA pic.twitter.com/1W0qX6NwlH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2018

"Bıçak kemiğe dayandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e olası operasyona ilişkin, "Şu gerçeğin bilinmesini istiyorum artık bıçak kemiğe dayandı. Devletimizin oyalama taktikleriyle gerçekleştirecek vakti yoktur. Ülke olarak milli güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm terör örgütlerini kaynağında bertaraf edeceğiz. Sınırımızın öte tarafındada bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki hafta güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Biz her şeye rağmen bölgede ABD ile birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. Dönem Türkiye'ye destek olma stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden destek olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütleriyle aynı safda olmayacağını ümit ediyorum. Afrik operasyonunu da zafere taşıyacağımıza da inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber