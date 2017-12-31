Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tarihi bilmek için Payitaht Abdülhamid'i izleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce’de halkla buluştu.

Mesajlarını tarih üzerinden veren Erdoğan, TRT’nin başarılı dizisi “Payitaht Abdülhamid'i” hatırlattı.

"Neydik ne olduk , bunu bilmek için Payitaht dizisini izleyin"

Gençlere tarihi bilmenin önemini anlatan Erdoğan, "Şunu unutmayın gençler biz 18.000 kilometrekarelik bir vatandan 780.000 kilometrekareye geldik. Neydik ne olduk bunu da bilelim, tarihimizi de bilelim. Payitaht'ı izliyorsunuz değil mi orada görüyorsunuz "dedi.

Birlik beraberlik mesajı da veren Erdoğan, "Hala bir şeyler almak istiyorlar 780.000 kilometrekarelik toprağımızdan. Biz askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik güçlerimizle buna teşebbüs edenlerin karşısında oluruz, helikopterle üzerlerine gideriz tank oluruz top oluruz inlerine kadar kovalarız" diye konuştu.

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid her cuma saat 20.00'de izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Dizi, Osmanlı'nın 34'üncü Padişahı Abdülhamid'in imparatorluğu ayakta tutma mücadelesini ekrana taşınıyor.

Kaynak: TRT Haber