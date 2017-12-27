Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin nazik davetine icabetle Tunus'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Erdoğan, Tunus'un tüm alanlarda kaydettiği gelişmelerin önemine işaret etti.

Erdoğan, 2013'te başbakan olarak gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretinden bu yana Tunus'un geçiş sürecinde tarihi nitelikte birçok adım attığını vurguladı.

Tunusluların, uzlaşı ve kapsayıcılığa dayalı siyasi süreçlerinin tüm bölge için bir ilham kaynağı olduğunu düşündüğünü belirten Erdoğan, "Bu başarı hikayesinin altında imzası olan tüm Tunuslu siyasileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tunus'un kalben dostu olan Türkiye'nin, daima yanınızda olduğunu da özellikle ifade etmekte fayda görüyorum." diye konuştu.

"Bölge sorunlarını ele alma fırsatını bulduk"

Erdoğan, mevkidaşı Sibsi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde ikili ve özellikle de bölge sorunlarını ele alma fırsatını bulduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerde ticaret, yatırım, enerji, turizm ve tarım alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 1 milyar 125 milyon dolar olan ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bugün, Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar ve dış ticaret açığının nedenlerini aramızda görüşme fırsatı bulduk. Türkiye olarak neler yapabileceğimiz konusunda fikirlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Sayın Başbakan ile de bu konuları görüşeceğiz, bakanlarımız aynı şekilde muhataplarıyla bu konuları görüştüler ve görüşmeye de devam edecekler.

Ülkelerimiz arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde artırılması noktasında mutabık kaldık. Ekonomi bakanlarımız, ilgili yetkililerimiz eşgüdüm halinde çalışmaya devam edecekler. Şunu buradan açık ve net ifade etmek isterim; Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması, Türkiye'nin kalkınması demektir. Bu amaçla uygun koşullarla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafınca kullanılmış olup, 300 milyon dolarlık kredi de kullanılmayı bekliyor. Öte yandan TİKA'nın faaliyetleri de Tunus'un kalkınma çabalarına katma değer sağlamayı sürdürüyor."

Tunus'a ekonomik alandaki desteğin artarak süreceğine işaret eden Erdoğan, "Gerçekleştireceğimiz ekonomi ve yatırım forumu toplantısında da özel sektörümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamıyla beraber geldik ve Tunuslu iş adamları ile iş adamlarımız bugün ekonomi bakanlarımızın katılımıyla bir toplantıyı da gerçekleştirecekler." dedi.

"Bayrağımızdaki birlik gibi"

Erdoğan, Tunus'un terörle mücadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin, polis eğitimi, terörle mücadele konusunda tecrübe aktarımı ve savunma sanayi ürünleri alanında Tunus ile devam eden işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma ve FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için Tunus makamlarına, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık ve net koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede özellikle bu dayanışmayı sürdürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Esed'le yürümek mümkün değil. 1 milyona yakın vatandaşını öldüren biriyle yol yürünmez. Esed, devlet terörü estirmiş azılı bir teröristtir.https://t.co/seGjyPAnFy pic.twitter.com/atuMVy60Lh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Aralık 2017

"Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir." diye konuştu.

Erdoğan, "Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez.https://t.co/1JpciEwosG pic.twitter.com/hc2f15gMy6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Aralık 2017

"Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir"

Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"128 ülke bir tarafa, 9 tane ki bunun bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğer 8 tanesi herhalde Tunus'un ilçeleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız, bunları da yine beraberce konuşarak, görüşerek inşallah bu adımları da atacağız. Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez."

"Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan"Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir." diye konuştu.

Erdoğan, "Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez." dedi.

"İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs bizim için bir başkenttir, Doğu Kudüs. Ve bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunun arkasındayız, İslam dünyası da bunun arkasında. Şunu unutmayalım, işgal altındaki Kudüs'te bunu uygulamaya şu anda sokabilmek mümkün mü değil mi? İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyle siz dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız, alamadınız zaten." dedi.