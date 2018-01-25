Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti.

Harekat Merkezi’ne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti.

Bozdağ, Canikli ve Güler de refakat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de refakat etti.

Harekat ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığındaki harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

"Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor"

Harekat Merkezi’nde görev yapan askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

"Netice alınana dek sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla yaptığı hitapta da Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini vurguladı.

"Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin temizlendikten sonra asli sakinlerine teslim edilecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Bölge temizlenince Türkiye'deki Suriyelilerin ülklerine dönüşü hızlanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bulunduğu esnada Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığıyla da video konferansla bağlanmak suretiyle söz konusu üsler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber