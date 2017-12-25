Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sudan ile iki günde 21 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan temaslarının son gününde Türkiye- Sudan iş forumunda, iş dünyasına seslendi.

Türkiye ile Sudan arasında 500 milyon dolar olan ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, iş adamlarını yatırıma çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'nın potansiyelinin farkında olan bir ülke olarak güçlü ilişkiler kuruyoruz. İlişkilerimizi daha iyi seviyeye taşımak için dün yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini tesis ettik. Hayırlı olsun. İnşallah bu mekanizma sayesinde ekonomik ve ticari ilişkilerimiz atılım yaşıyacaktır. 21 anlaşmayı iki günde gerçekleştirmiş olduk. İş adamlarını bu güzel ülkeye yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

"Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak"

"Sudan'la yıllık 500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değildir. Biz 10 milyar doları hedeflemeliyiz." diyen Erdoğan, "Türkiye olarak kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Turizmde Sudan'da bir sıçramayı yaşamamız lazım. Sudan'da Türk iş adamlarının 650 milyon dolar yatırımı var. Müteahhitlik şirketlerimiz Sudan'ın alt yapısına katkı sağlamaya hazırdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suakin adasını yeniden inşa ve ihya etmek isteriz. https://t.co/Pv0M7kYayc pic.twitter.com/gJ3gPIe6oC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Aralık 2017

"Suakin adasını aslına uygun olarak inşa edeceğiz"

Osmanlı döneminde Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliğinin sağlandığı Sevakin Adası'nın da aslına uygun olarak Türkiye tarafından restore edileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Suakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz."

Kaynak: TRT Haber