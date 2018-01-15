Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Tamamı yerli kaynaklarla çalışacak bu tesisten yapılacak ihracatın her kuruşu ülkemize ner girdi olarak yazılacaktır. Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2200 kişiyi istihdam edecek olması ihtifar verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır. Ülkemiz dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir. Soda ile hayvan yemine kadar kapsama alanı olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Bu büyük yatırımın önemli parçasıda 380 megavat güce sahip elektrik santralidir.

- Ülke ve millet olarak 15 temmuz gecesi merkezi hemen şuradaki askeri üs olan hain darbe girişimiyle karşı karşıyaydık. Darbe başarılı olsada olmasada güçler harekete geçtiler. Saldırının omurgasını döviz spekülasyonu oluşturuyordu. Darbecin ölüm kusan silahlarına eyvallah etmeyen Türk milleti bu saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi. Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden biri de Kazan'dır. Darbe gecesinden sonraki 2 hafta içinde dövizleri bozdurup Türk lirasına geçerek spekülatörlerin başına yumruk gibi inmiştir. Türk milleti ekonomik saldırılar karşısında dimdik duruş sergiledi. Yüzde 3,2 oranında büyüme oranına ulaşmayı başardık. 2017 yılında 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz. Yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz.

- IMF bizden borç ister hale geldi. Türkiye eski Türkiye değil artık yeni Türkiye var. Hükümete geldiğimizde bizim borsa o zamanlar 11 civarındaydı. Şimdi 110-118 buralara kadar tırmandı. Geziydi, çukur eylemleriydi, darbeydi derken bugünlere geldik. Arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriyede Irakda yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bazıları bize akıl veriyor. Türkiye yerini bilsin diyor. Biz Türkiye'yiz biz çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet, tarih yazmış bir millet.

- Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sağlıyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş YPG'ymiş DEAŞ'mış topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Başka çaresi yok. Şuanda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmayada devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilipde sizin vurmanızımı bekleyeceğiz. Biz DEAŞ terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmenizi kabul etmiyoruz dedik. Ondan sonra dünyaya biz teröre karşıyız diyemezsiniz. Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle yok edilemez. Biz kendi kararımızı verdik veriyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Biz Türkiye'yiz Türk milletiyiz.

- Genç bir nesil en önemli zenginliktir. Bütün gücümüzü de oradan alacağız. İnsanın içinde olmadığı ekonomi güç değildir. Emek, istihdam bütün bunlar insanın türevidir. Katma değeri enerji kaynakları kadar yüksek olmasada elimizdeki madenleri değerlendirerek kalkınmamız için kaldıraç görevi görmelidir. Madencilik, kimya teknolojilerine büyük önem veriyoruz. Madenlerimizin işlenmesini ne kadar geliştirirsek hem şirketlerin hem ülkemizin karı artacaktır. Teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı olma düzeyine çıkmamız gerekiyor. Yerli otomobil projesini işte bu amaçla destekliyoruz. Türkiye'ye otomobil satıp ülkeye yatırım yapmayanlara ne yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.

- Ülkemizle adeta oynayanların binbir bahaneyle bizi geriye götürenlere ihtiyacımız artık kalmadı. Birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtulduk. Pekçok dost ülkenin ihtiyacınıda karşıladık karşılıyoruz. Önümüze akla hayale gelmeyecek engeller çıkarıldı. Sabotaj teşebbüsleri. Hepsininde üstesinden geleceğiz. Müttefikimiz dediğimiz ülke tüm itirazlarımıza ikazlarıma rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilirmi. ABD'nin niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Şimdi artık ABD ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu söylemiştir. Bize düşende bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 20 bin kişilik bir terör örgütü kurmuşsun. Onlara 4800 tır dolusu silah yollamışsın. O 30 bin kişilik kurduğun ordu seni tam anlamıyla temsil edemeyecek stratejik ortağının karşısındada rezil olacaksın. Tüm müttefiklerimize söyleceğimz şu katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Terör örgütünün üslerindeki bayrakları kendiniz indirinki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat heran başlayabilir. Ardındanda sıra diğer bölgelere gelecek. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek. ABD'nin sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor.

- Biz bunların nasıl kalleş olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanacak olanlar yine o teröristlerdir. Bunlar gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. ABD kendisine bunlarla bir gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir girişime müsadece etmeyeceğiz. Diğer ülkelerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.