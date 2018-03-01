Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Cezayir ve Moritanya'dan sonra üçüncü durağı olan Senegal'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 02.20'de Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştı.

Karşılama töreninde Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner ile büyükelçilik personeli ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarına sabah saatlerinde başlayacak.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sally, Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak Cumhurbaşkan Erdoğan'ı. İki lider önce baş başa görüşecek. Ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek.

Farklı alanlarda anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Türk- Senegal İş Forumu'na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatları da ziyaret edecek.

Erdoğan çifti, temaslarının ardından 2 Mart Cuma günü Batı Afrika turunun son durağı Mali'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'a geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA