  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sadece bir müttefiğimiz görmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sadece bir müttefiğimiz görmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu, dünyanın tamamının bunu gördüğünü sadece bir müttefiğin görmediğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sadece bir müttefiğimiz görmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.

Ülkemizin kat ettiği mesafenin birilerini fena halde kaygılandırıp düşündürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ tehdidini öne sürerek bölgenin altını üstüne getirenleri Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşacak DEAŞ'lı kalmadı, ama bahanelerle bu bölgeye silah gönderiliyor." dedi.

 

 

Elimiz böğrümüzde oturup bekleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da camilere yapılan saldırılara ilişkin "Bu saldırılar hiçbir şeyle izah edilmez. Bizim elimizi böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde zillete teslim olmamıştır. Bize saldıran hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız." diye konuştu.

Türkiye'nin hiçbir devlete karşı özel husumeti olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sadece istikbalimizi, istiklalimizi güvence altına almak istiyoruz." dedi.

"Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz"

Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Bize dostluk elini uzatana, biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene, biz ekmeğimizi böler veririz ama bize saldıran, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz."

"8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin şunları söyledi:

 

 

"Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 16 kaybımız var. Türkiye demokrasi ve ekonomisi konusundaki hedeflerinden vazgeçmiyor. Hem Zeytin Dalı Harekatı sürdürüyoruz, aynı zamanda pek çok ululararası meseleyi göğüslüyoruz ve yatırımlarımızı da sürdürüyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER