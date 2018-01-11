Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'deki drone saldırısının Türkiye ile ilgisi yok. Drone saldırısının arkasındaki provokatörlerin kim olduklarını biliyoruz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. İki lider Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'deki drone saldırısının Türkiye ile ilgisi yok. Drone saldırısının arkasındaki provokatörlerin kim olduklarını biliyoruz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...