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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavisi Ankara'da devam eden Harun Polat'ın babası Kenan Polat'ı telefonla aradı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, halen Ankara Etlik'teki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Polat'ın babası Kenan Polat'ı telefonla aradı.

Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavi sürecini takip ettiği kaydedildi.

Lise öğrencisi Polat’ın ağır yaralandığı olay, Cumartesi Ağrı'da meydana gelmişti.

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardından önce Erzurum'a sevk edilmiş, Pazar günü de ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmişti.

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