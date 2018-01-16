Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Son günlerdeki gelişmelerin faturası bize ve hükümete kesiliyorsa da yargının kendi iç tartışmasının ürünüdür. AK Parti'nin bugünkü başarısının arkasında tüm mensuplarıyla çok çalışması, ter dökmesi vardır. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar tuzaklar yükümüzü artıtıyor. AK Parti olarak milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmak görevimiz.

- Gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzü ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergiliyoruz. Bu kutlu mücadelenin önemini idrak edememiş kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi enerjimizi koltuk kavgalarında geçiremeyiz. Bizim mücadelemiz istiklal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Durmak, duraksamak hele hele gerilemek asla yoktur.

- Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır. Türkiyenin bölgesinde yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları vardır. Bütün bunların üzerine Türkiyenin bir de anamuhalefet sorunu vardır. Bizdeki anamuhalefet kendini sürekli marjinalize etmenin gayreti içindedir. Biz bu partinin başındakini yüzümüz kızararak takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim birşey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri herşeyi anlatıyor. Bu twitlerde neler yok ki ve polisimize taş atmaya varıncaya kadar görüntülerden tutun twitlerine kadar nasıl birisi?

- Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi? Ermeni soykırımı diyerek devletimizi aşağılıyor. Hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske elinde taş eylemci resmi bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından gezi olaylarında provokasyonların her yerinde bu kişinin bulunduğu bizzat anlaşılıyor.

- Yapılan ihanete ortak oluyor. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için Yasin Börü ve arkadaşları alçakça şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakareti bırakmıyor. Alın size nur topu gibi bir mağduriyet diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi köprüsünde darbe gecesi yaşanan olayları şöyle anlatıyor: İnandınız Allah'ınız sizin de belanızı versin diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyliyim sana kim olduğunu.

- 15 Temmuz ile ilgili dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğini dün gece yaşadık diyerek milletimizin değerlerine saldırmıştır. Böylesine alçakça ifade eden bir kişinin il başkanlığı koltuğuna oturması. Bunların saygısızlıkla insanlıktanda nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. Kendisi bu naneleri yerde eşi ondan geri kalırmı? Övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Şahsıma ve anama edilen küfürleri mesajları aktarmıyorum bile. Eğer Türkiyenin siyasi alternatifi bunun il başkanı olduğu bir CHP ise vay milletimin haline. CHP kendi birliğini ve bütünlüğünü dahi koruyamaz.