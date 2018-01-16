Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Son günlerdeki gelişmelerin faturası bize ve hükümete kesiliyorsa da yargının kendi iç tartışmasının ürünüdür. AK Parti'nin bugünkü başarısının arkasında tüm mensuplarıyla çok çalışması, ter dökmesi vardır. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar tuzaklar yükümüzü artıtıyor. AK Parti olarak milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmak görevimiz.

- Gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzü ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergiliyoruz. Bu kutlu mücadelenin önemini idrak edememiş kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi enerjimizi koltuk kavgalarında geçiremeyiz. Bizim mücadelemiz istiklal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Durmak, duraksamak hele hele gerilemek asla yoktur.

- Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır. Türkiyenin bölgesinde yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları vardır. Bütün bunların üzerine Türkiyenin bir de anamuhalefet sorunu vardır. Bizdeki anamuhalefet kendini sürekli marjinalize etmenin gayreti içindedir. Biz bu partinin başındakini yüzümüz kızararak takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim birşey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri herşeyi anlatıyor. Bu twitlerde neler yok ki ve polisimize taş atmaya varıncaya kadar görüntülerden tutun twitlerine kadar nasıl birisi?

- Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi? Ermeni soykırımı diyerek devletimizi aşağılıyor. Hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske elinde taş eylemci resmi bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi HDP'yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğu diyerek harekete geçiyor.

- Yapılan ihanete ortak oluyor. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için Yasin Börü ve arkadaşları alçakça şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakareti bırakmıyor. Alın size nur topu gibi bir mağduriyet diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olayları, "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allahınız sizin de belanızı versin" diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. İstanbul gibi bir şehrin il başkanı olması düşündürücüdür. Bay Kemal bundan sonra heralde sen de çok düşüneceksin.

- 15 Temmuz ile ilgili dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğini dün gece yaşadık diyerek milletimizin değerlerine saldırmıştır. Böylesine alçakça ifade eden bir kişinin il başkanlığı koltuğuna oturması. Bunların saygısızlıkla insanlıktanda nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. Kendisi bu naneleri yerde eşi ondan geri kalırmı? Övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Şahsıma ve anama edilen küfürleri mesajları aktarmıyorum bile. Eğer Türkiyenin siyasi alternatifi bunun il başkanı olduğu bir CHP ise vay milletimin haline. CHP kendi birliğini ve bütünlüğünü dahi koruyamaz.

- Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiye de böyle bir il başkanı yakışır. Zaten suça teşvikten başta bay Kemal hakkında davalarımızı açıyoruz. Git kendini sarayın önünde yak böyle bir laf söylenir mi? Bunların bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz gecesi havalimanından darbecilerin açtığı yoldan kaçan çay kahve içen sonrada buna kontrollü darbe diyerek basitleşen bir partinin başkanının il başkanı nasıl olabilir zaten. Ülkemizede yazık CHP'yede yazık. Türkiye'nin anamuhalefet partisinin bir avuç marjinalin elinde olması demokrasimiz adına çok büyük kayıptır. Anamuhalefet çok önemlidir. Siyaset ülkenin ve milletin başına yeni dertler açma değil dertleri çözme işidir. Milletimizin tarihine hakaret etmek siyaset değil millet düşmanlığıdır.

- Bizim anamızdan babamızdan aldığımız bir terbiye var. Biz AK Parti olarak hizmet yarışında iddialıyız. CHP'nin 2019 hazırlığı da işte bu. Herkes kendine yakışanı yapıyor.

- Türkiyeyi bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef olan projenin içerde de CHP ile siyaseti kuşatmaktır. CHP'de yaşananlar ülkemizin güney sınırında yaşadığı tehditten bağımsız değildir. Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Burada özellile bu toplantıyla benim NATO'ya da bir serzenişim var. Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunan karşı tavır almakla mükellefsiniz. Şuana kadar nasıl bir tavır aldınız? Belçika'da toplantıda Genelkurmay başkanımız bu konuları görüşecekler.

- Dün Irak'ta oynan oyunu bozduk. Suriye'de oynanan ooyuna Yarın öbür gün kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarınıda birer birer dağıtacağız. Ne müttefikimiz gibi gözüküp de sırtımızdan vurmaya çalışanlar engel olabilir ne de siyasetçi gibi gözükenler mani olabilir. Biz 80 milyon tek milletiz. Bizde ayrımcılık yok. Türkiye Cumhuriyetinden başka biz bu ülkede devlet tanımıyoruz.

- Osmanlıya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler açsınlar 15 temmuz görüntülerini izleyenler. Orada koskoca bir millet var iyi baksınlar.