Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ÖSO'nun kolundaki fors Türk bayrağı, PYD'nin ise ABD bayrağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi tehdit ederek oy topladılar"

- Biz hiçbir zaman sıkıntıyı vatandaşlarımızda aramadık. Sonuçlar ne olursa olsun önce kendimizi hesaba çektik. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek tehditle oy toplayan partilerden de olmadık. Daima milletimizi ikna ederek gönül dünyasına girerek yaptık. Millet bizi kapısını çaldığımız, hizmet ettiğimiz için bugünlere getirdi. Lugatımızda bıkkınlık asla olmadı. Siyasi terbiyemizde millete kırılma asla yoktur.

"O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz"

- Türkiye AK Parti ile beraber yepyeni bir siyaset anlayışıyla tanışmıştır. Bunun adı özgürlük, hizmet, eser siyasetidir. Türkiye AK Parti döneminde sorunların biçoğunu çözmüştür. Her ne kadar birileri rahatsız olsa da buygün 15 yıl öncesine göre daha hür bir ülkeye sahibiz. Ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar sadece darbeciler, teröristler, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Onların nefes alması demek benim vatandaşımın nefesinin kesilmesi demektir. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın tüm inanç mensuplarının özgürlük alanları iktidarımızla genişlemiştir.

"Aydın, siyasetçi, akademisyen görünümlü faşist güruhu..."

- Milletin kanını sülük gibi emen baronların dışında herkes bundan memnundur. Bunların dillerine pelesenk ettikleri adalet barış gibi kavramlarla alakası yoktur. Bunların cinsini cibiliyetini iyi biliriz. Hepsi bizim kayıtlarımızda var. Aydın siyasetçi akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sancısı yetkinin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmiş olmasıdır. Kendilerine peşkeş çekilen kaynakların milletimize harcanmasından rahatsızlar.

"Terör örgütü vatandaşlarımızın kanını dökerken hiç itiraz etmediler"

- Dikkat ediniz bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmediler. Bunların hepsinin belgesi elimizde. 13,14,15 yaşlarında kızlara silah eğitimi vermiyorlarmı bunlar? Bunların artık önüne geçiyoruz. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların feryatlarını bunlar hiçbir zaman duymadılar. Aydınlara sesleniyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız terör baskısı altında yaşarken bunların aklına hak hukuk adalet demek hiç gelmedi.

"17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu?"

- Bugün de terör örgütü Afrin'den camilerimize saldırırken yatağında uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuzmu? Gerekirse önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz. Ne diyor şair? Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Teröristlere tepki göstermek yerine devlete devletin askerlerine ve omuz omuza mücadele eden Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar.

"ÖSO Mehmedimle omuz omuza"

- ÖSO biz Osmanlı'nın Türk'ün dostuyuz diyor. CHP ise onları terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. ÖSO Mehmedimle omuz omuza. Kolunda fors olarak Türk bayrağı var. PYD'nin kolunda ne var ABD'nin bayrağı var. YPG'nin var. Bu CHP işte bu. Aynı şekilde CHP'nin diğer temsilcileri de bu durumda. Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevidikleri gazetelerinde sabah akşam ahkam kesenlere tv ekranlarında hep aynı ikiyüzlülükle bunlar arzı endam ediyorlar.

"Meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız"

- Meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Vandallara, eli kanlı terör örgütlerine terkedilemeyecek kadar bu topraklar mübarek yerlerdir. Türkiye Türk'ü Kürd'ü Lazı 80 milyon vatandaşlarımızın tamamına aittir. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Irkçılığıa düşmeyin. Zira Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Ama hiçbir kavmin bir diğer kavme üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir.

"Kirli ve kanlı senaryolarının tamamnın onların başlarına geçirmeye kararlıyız"

- Bu ülke ciğer parelerini kına yakarak cepheye gönderen analarındır. Terör seviciliğine izin vermeyiz. Hiçbir ülke kendi vatandaşlarının kanını döken katil sürülerine müsamaha göstermez. Terör örgütleriyle ve onların arkasındaki destekçileriyle mücadeleye devam edeceğiz. Marjinal örgütlerin sokakları karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Kirli ve kanlı senaryolarının tamamnın onların başlarına geçirmeye kararlıyız. İçerden ve dışardan yönelen tüm saldırılara rağmen yoksulun derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. İhracatımız 158 milyar dolar seviyelere geldi.

- Hasankeyf barajını birileri istemiyordu. Teröristler barajın yapılmasını istemiyordu. Niye? Çünkü o baraj onların terör mücadelede yolunu kesen önemli bir projeydi. Baraja çok ciddi bir harcama yaptık. Artık o baraj değil deniz oluyor. Etrafında farklı bir ilçe Hasankeyf. Teröristler başka yolda. Onlar ülkemizin önünü kesme yolunda biz de hizmet yolundayız.

- Özel sektörün katkısı desteği ve girişimleri olmadan bir şehrin işsizliği sorun olarak çıkarması zordur. Yatırımcı terörden gelmedi. İş makinalarının yakıldığı, işçilerin kalleşçe öldürüldüğü ortamda yatırımcı gelmez. Güvenilir yer arar insanlar. Bu süreçte Batmanlı kardeşlerimle beraber bölge halkına ciddi sorumluluk düşüyor. Doğu ve Güneydoğu'da terör meselesini artık gündemimizden çıkarmamız lazım. Çok ciddi adımlar attık. Bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerimizle sivilleri karşı karşıya getirmeye yönelik provokasyonlarına rağmen mücadele ettik.

- Türkiye bugün Afrin'de de tek bir sivilin zarar görmemesi için büyük fedakarlıklar gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz kendi canlarını tehliye atmak pahasına kılı kırk yarıyor. PYD zulmünden kaçan Suriyeliliere sahip çıktığı için tüm Batman'a teşekkürlerimi sunuyorumç Sizler terör örgütünün karanlık yüzünü herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizler ilk elden şahitsiniz. Çukur eylemlerini biliyorsunuz değilmi? O ne zulümdü. O çukurları bizler kapattık. Oraları yaşanır hale getirdik.

Kaynak: TRT Haber