Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Nereye girerseniz girin sizi bulacağız, yargıya teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Tokat İl Kongresi'ndeki konuşmasında terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"Bugün hepimiz 780 bin kilometrekare vatan hudutunda gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi devlet olarak şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye de, "15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'cü hainlere hesap soruyoruz sormaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye'nin son yıllarda verdiği en zor mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor hukuki süreci yakından devam ediyoruz." sözleriyle değildi.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Tokat'ta AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/Y9VhVMtjRB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2018

"Bakalım bunların inleri neresi olacak?"

Bir yandan FETÖ'nün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına yönelik önlem alırken diğer yandan da adaletin tecellisi için uğraştıklarını belirten Erdoğan, davaların sonuçlanmaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Bu davalarda şahit olduklarımız bize gösteriyor ki dünyanın en büyük şeytani operasyonuyla karşı kaşıyayız. 40 senedir milletimizin kanını emen bu örgütün gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak? Nereye girerseniz girin oralarda sizleri bulacağız çıkartacağız yargıya teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün haşhaşilerinden temizlendikçe daha güçlü hale geliyoruz"

"Geçen gün gördünüz, bir tuvaletin arkasından bir yerlere giriyorlardı. Pensilvanya'daki şarlatan kendi hırsı için takiyyeyi kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etti." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Kimi 1 dolara kimi 50 bin olara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının işlemeyecekleri günah, ihanet yoktur. Aldığımız önlemlerle devletimizi bunlardan temizliyoruz. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütününde kökünü kurutacağız. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden temizlendikçe daha güçlü hale geliyoruz. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz. PKK neyse DEAŞ'ta odur. FETÖ neyse DHKP/C de neyse odur."

Kaynak: TRT Haber