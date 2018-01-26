Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Münbiç'i teröristlerden arındıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerikan bayraklarıyla terör örgütleri, bölgede cirit atıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'e operasyon sinyali vererek "Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil, oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

"Biz, Suriye'deki son terörist ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için emin bir yer haline gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bize 'operasyonu çabuk tamamlayın' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başındaki yerlerden teröristler tarafından roketler atılsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa acaba siz ne yaparsınız? Kiliselerinizin tepesine roketler düşse, içinde dua eden insanlar hayatlarını kaybetse sizin tepkiniz ne olur?"

Kaynak: TRT Haber