  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.8
    EURO 4.647
  • BIST 118902.16
    ALTIN 161.091
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 13.30'da Moritanya'ya hareket etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanyaya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah, Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Moritanya'ya gitti.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, moritanya, cezayir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER