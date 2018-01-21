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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Zeytin Dalı harekatıyla ilgili desteğini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. 

Bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'deki terör hedeflerine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP lideri Bahçeli, operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cumhurbaşkanı erdoğan, Afrin operasyonu
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