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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını kendisi kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını kendisi kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım makam aracı ile Kasımpaşa Tüneli'nden geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Hasköy Tüneli açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, semti olan Kasımpaşa'nın en hassas noktası Kasımpaşa-Hasköy tünelinin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu tünelin projesinden inşasına kadar tüm safhalarda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkür etti.

Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy bölümünün, İstanbul trafiğini rahatlatmak için başlattıkları 16 tünel projesinin en önemli etaplarından biri olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninin ardından kendi kullandığı araçla Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nden geçti.

Erdoğan'ın yanındaki koltukta Başbakan Binali Yıldırım, aracın arka koltuğunda da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oturdu.

Erdoğan, Kasımpaşa'da tünel çıkışında bekleyen vatandaşlarla aracından sohbet etti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kasımpaşa tünel, cumhurbaşkanı erdoğan
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