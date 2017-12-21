Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüslü Muhammed ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi kararını reddeden tasarıyı Genel Kurul'da oyladı.

Trump'ın Kudüs kararını yok sayan karar tasarısı 128 oyla, ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Kararda 9 ülke ret oyu, 35'i çekimser oy kullandı.

İsrail askerlerince darp edilen down sendromlu Muhammed et-Tavil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından oylama sırasında Kudüslü Muhammed ile dünyaya "Kudüs, kırmızı çizgimizdir." şeklinde mesaj verdi.

Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur:



"Kudüs, kırmızı çizgimizdir." pic.twitter.com/M0dg1Skl2S — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Aralık 2017

Muhammed et-Tavil, geçtiğimiz hafta İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında gözaltına alınmıştı.

Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çeken, bölgedekilerin yanı sıra Yahudi yerleşimcileri korumak için konuşlu İsrail askerlerinin de tanıdığı ve durumunu bildiği Filistinli Muhammed'in gözaltına alınması, dünyada büyük tepki çekmişti.